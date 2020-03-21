{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Пятикратный победитель Лиги чемпионов Паоло Мальдини инфицирован коронавирусом

Также заразился его сын - футболист "Милана" Даниэль Мальдини
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини EPA-EFE/Riccardo Antimiani
Описание
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини
© EPA-EFE/Riccardo Antimiani

ТАСС, 21 марта. Технический директор итальянского футбольного клуба "Милан" Паоло Мальдини инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что также коронавирус был обнаружен у его сына - 18-летнего футболиста "Милана" Даниэля Мальдини. Подчеркивается, что они здоровы и уже провели две недели дома без контакта с другими людьми.

На эту тему
У футболиста "Ювентуса" Дибалы выявили коронавирус

Паоло Мальдини 51 год, в качестве футболиста он всю карьеру выступал за "Милан" с 1984 по 2009 год. В возрасте 16 лет и 208 дней он стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате страны, этот рекорд держится до сих пор.

В составе клуба Мальдини семь раз становился чемпионом Италии и один раз завоевал кубок страны. На его счету пять побед в Лиге чемпионов. После завершение футбольной карьеры номер "3", под которым он выступал, был выведен из обращения "Милана". В составе сборной Италии Мальдини становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, а также вторым и третьим на чемпионатах Европы.

С 10 марта на территории всей Италии действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов. С начала вспышки эпидемии заразились более 47 тыс. человек (включая вылечившихся и скончавшихся), жертвами вызываемого коронавирусом заболевания и его последствий стали более 4 тыс. человек.

Теги
ИталияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Фазель: ЧМ-2023 должен пройти в России, но окончательно все прояснится на конгрессе IIHF
Полугодовой конгресс в сентябре пройдет в Санкт-Петербурге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС