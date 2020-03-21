{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

У футболиста "Ювентуса" Дибалы выявили коронавирус

Весь состав клуба находится на карантине
Пауло Дибала EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Пауло Дибала
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 21 марта. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Пауло Дибала инфицирован коронавирусом. Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы только что получили результаты теста на COVID-19, у нас с Орианой положительный результат. К счастью, мы чувствуем себя отлично", - написал 26-летний игрок.

Ранее стало известно о двух случаях заражения среди игроков команды, ими стали защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди. Весь состав футбольного клуба, в том числе Криштиану Роналду, находится на карантине.

Число летальных исходов в Италии от вызываемого коронавирусом заболевания превысило 4,5 тыс., число инфицированных с начала вспышки - более 50 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
ИталияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: даты проведения чемпионатов мира по хоккею будут сдвинуты на год
В Санкт-Петербурге турнир запланирован на 2023 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС