У футболиста "Ювентуса" Дибалы выявили коронавирус

"Мы только что получили результаты теста на COVID-19, у нас с Орианой положительный результат. К счастью, мы чувствуем себя отлично", - написал 26-летний игрок.

ТАСС, 21 марта. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Пауло Дибала инфицирован коронавирусом. Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно о двух случаях заражения среди игроков команды, ими стали защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди. Весь состав футбольного клуба, в том числе Криштиану Роналду, находится на карантине.

Число летальных исходов в Италии от вызываемого коронавирусом заболевания превысило 4,5 тыс., число инфицированных с начала вспышки - более 50 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.