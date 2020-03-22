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Влияние коронавируса на спорт

Покровская: подготовка к ОИ-2020 в Токио является основной задачей российских синхронисток

Ранее из-за коронавируса были отменены этапы Мировой серии, а чемпионат Европы по водным видам спорта был перенесен
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тренировочный план сборной России по синхронному плаванию был скорректирован из-за изменения календаря соревнований в связи с пандемией коронавируса, но главной целью команды остается подготовка к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС в воскресенье рассказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

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Ранее из-за коронавируса были отменены этапы Мировой серии по синхронному плаванию. Чемпионат Европы по водным видам спорта должен был пройти 11-24 мая в Будапеште, но был перенесен на 17-30 августа.

"Конечно, подготовка команды изменилась из-за переноса чемпионата Европы и отмены соревнований Мировой серии, но это наши внутренние дела. Следующий старт у сборной - Олимпийские игры, и наша основная цель - подготовка к Олимпиаде", - сказала Покровская.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 306 случаев заражения.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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