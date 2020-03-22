СМИ: футбольные клубы Англии обсудят связанную с коронавирусом ситуацию 3 апреля

"Клубы премьер-лиги 3 апреля возобновят обсуждение влияния пандемии коронавируса. Организации, поддерживающие европейские лиги, такие, как ФИФА и УЕФА, проведут на этой неделе переговоры, чтобы обсудить долгосрочные перспективы", - написал Суонсон.

13 марта Английская премьер-лига приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены чемпионаты второго, третьего и четвертого дивизионов и женской футбольной лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля.

В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены первенства Италии (до 3 апреля), Германии (до 2 апреля), Испании (до 5 апреля) и Франции (на неопределенный срок), чемпионат России остановлен до 10 апреля. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные первенства не позднее 30 июня. Чемпионат Европы 2020 года, который должен был состояться летом, перенесен на год.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.