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Влияние коронавируса на спорт

Кашшаи: арбитры РПЛ во время паузы в чемпионате будут тренироваться дома

Сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля

ТАСС, 22 марта. Арбитры Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут заниматься дома во время приостановки чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

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Министерство спорта РФ 18 марта рекомендовало отменить или перенести все соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля.

"Мы отправим коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки, - сказал Кашшаи. - Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома. Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек. Это самое главное сейчас".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
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