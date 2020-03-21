Президент РПЛ Прядкин считает, что сезон возобновится не ранее 24 апреля

ТАСС, 21 марта. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля после приостановки из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ" .

"У УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] был четкий посыл - рекомендация, а не приказной порядок. Действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. У нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти", - сказал Прядкин.

"Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 апреля откроется, то раньше 24 апреля чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря - оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее", - добавил он.

Вариант досрочного завершения сезона без доигровки чемпионата президент РПЛ также допустил. "Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти, но это самый крайний случай, мы пока его не рассматриваем. Мы должны доиграть и выполнить обязательства, но сроки пока не буду говорить. Не надо никакой паники: у нас есть вариант играть за неделю два тура, это не вызывает проблем, у нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались", - заключил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.