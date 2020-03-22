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Турнир претендентов по шахматам

Филатов: Непомнящий в хорошей форме, он должен сохранить ее до конца турнира претендентов

Россиянин возглавляет турнирную таблицу после пяти туров
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий подошел к турниру претендентов в хорошей форме, нужно сохранять ее до последнего тура. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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Непомнящий обыграл Ван Хао и возглавил таблицу турнира претендентов

В воскресенье Непомнящий белыми фигурами обыграл китайца Ван Хао в партии пятого тура турнира претендентов и возглавил таблицу. Кирилл Алексеенко сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, Александр Грищук - с китайцем Дин Лижэнем.

"Ян показывает, что хорошо подготовился к турниру и подошел к нему в хорошей форме, - сказал Филатов. - Радоваться пока рано и нечему. Главное, сохранить такую форму и настрой на весь турнир".

"Наши ребята в целом оказывают хорошую борьбу. Ждем, когда наконец разыграется Грищук", - добавил Филатов.

В турнирной таблице лидирует Непомнящий (3,5 очка), далее идут Вашье-Лаграв (3), Ван Хао, Фабиано Каруана, Грищук (по 2,5), Алексеенко, Аниш Гири, Дин Лижэнь (по 2).

Теги
Филатов, Андрей Васильевич
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