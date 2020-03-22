Алексеенко сыграл вничью с Вашье-Лагравом в пятом туре шахматного турнира претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Российский шахматист Кирилл Алексеенко белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии пятого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Пока не завершились партии Александр Грищук (Россия) - Дин Лижэнь (Китай), Ян Непомнящий (Россия) - Ван Хао (Китай), Аниш Гири (Нидерланды) - Фабиано Каруана (США).

В турнире претендентов, который проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.