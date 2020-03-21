{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Турнир претендентов по шахматам
Обновлено 

Все партии четвертого тура шахматного турнира претендентов завершились вничью

Партии пятого тура состоятся 22 марта
Александр Грищук EPA/Gregor Fischer
Описание
Александр Грищук
© EPA/Gregor Fischer

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии четвертого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Россиянин Кирилл Алексеенко черными фигурами разошелся миром с китайцем Ван Хао, китаец Дин Лижэнь белыми сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.

На эту тему
Карпов: начало шахматного турнира претендентов получилось непредсказуемым

Партии пятого тура состоятся 22 марта. По итогам четырех туров лидируют Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао (по 2,5 очка), за ними идут Грищук и Каруана (по 2), Гири, Дин Лижэнь и Алексеенко (по 1,5).

В турнире претендентов, который проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Американская лига PFL не анонсировала новый сезон из-за коронавируса
Турнир должен был стартовать в мае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС