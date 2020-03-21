Все партии четвертого тура шахматного турнира претендентов завершились вничью

Россиянин Кирилл Алексеенко черными фигурами разошелся миром с китайцем Ван Хао, китаец Дин Лижэнь белыми сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.

Партии пятого тура состоятся 22 марта. По итогам четырех туров лидируют Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао (по 2,5 очка), за ними идут Грищук и Каруана (по 2), Гири, Дин Лижэнь и Алексеенко (по 1,5).

В турнире претендентов, который проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.