Олимпийский комитет Хорватии призвал отложить Олимпиаду в Токио

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили, в частности, национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, Федерация легкой атлетики США, испанские федерации футбола и легкой атлетики.

ТАСС, 22 марта. Президент Олимпийского комитета Хорватии Златко Матеша заявил о необходимости отложить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий Матеши приводит агентство Reuters .

"Никто не хочет, чтобы Игры откладывались, но я думаю, что мы близки к такому сценарию, поскольку он кажется единственным вариантом. Спорт прекратил свою деятельность по всей Европе, и никто не знает, когда он возобновится. Я считаю, что невозможно провести Игры в запланированные сроки, они должны быть отложены на несколько месяцев", - сказал Матеша.

На Олимпиаде 2016 года хорватская команда заняла 17-е место в неофициальном командном зачете, завоевав пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.