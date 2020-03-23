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Влияние коронавируса на спорт

Олимпийский комитет США поблагодарил МОК за усилия по проработке вопроса о проведении ОИ

В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель будет принято решение о возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки

ТАСС, 23 марта. Олимпийский комитет США выразил благодарность Международному олимпийскому комитету (МОК) за работу по рассмотрению вариантов проведения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба НОК США.

В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

"Опубликовав заявление, МОК конкретизировал свою позицию, однако спортсмены продолжают пребывать в подвешенном состоянии из-за неопределенности по решению о проведении Олимпийских игр в запланированные даты, - говорится в заявлении. - Мы ценим, что МОК услышал наши опасения и желания, организация продолжает делать все возможное, чтобы разрешить ситуацию настолько скоро, насколько это возможно. Сейчас у спортсменов каждый день на счету. С одной стороны, мы продолжаем рекомендовать спортсменов следовать указаниям врачей и в первую очередь заботиться о своем здоровье, с другой стороны, мы прорабатываем варианты проведения Олимпийских игр вне зависимости от того, в какие даты они смогут пройти".

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, Хорватии, Федерация легкой атлетики США, испанские федерации футбола и легкой атлетики.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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В воскресенье Бах заявил, что МОК в течение четырех недель примет решение по проведению Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом
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