Премьер Японии вряд ли примет участие в старте эстафеты олимпийского огня

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет 26 марта в соответствии с планом, однако премьер-министр Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом, скорее всего, не будет участвовать в церемонии по этому случаю. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в японской столице председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

"Что касается проведения эстафеты олимпийского огня, то президент МОК [Томас] Бах заявил, что решение об этом он оставит за нашим олимпийским комитетом. Я также разговаривал с премьер-министром Японии Абэ, и он сказал, что у него нет уверенности по поводу участия в старте эстафеты 26 марта. Причина этого, конечно, коронавирус, а также указание самого правительства по поводу проведения крупных массовых мероприятий. Я лично буду присутствовать на старте в Фукусиме", - сказал он.

Генеральный секретарь Оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, в свою очередь, отметил, что в случае переноса Олимпиады японская сторона тщательно рассмотрит вопрос о судьбе эстафеты.

20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Старт эстафеты должен пройти 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Но местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения инфекции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.