Глава НОК Ирландии считает, что Олимпиада-2020 будет перенесена на следующий год

ТАСС, 23 марта. Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с распространением коронавирусной инфекции, скорее всего, будут перенесены на следующий год. Такое мнение высказал глава Национального олимпийского комитета Ирландии Питер Шеррард, комментарий которого приводит агентство Reuters .

Ранее председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори заявил, что вариант отмены Олимпийских игр в Токио, проведение которых запланировано на период с 24 июля по 9 августа, не рассматривается. При этом он отметил, что существует возможность переноса Олимпиады.

"На наш взгляд, Игры, скорее всего, будут перенесены. Мы рады тому, что Международный олимпийский комитет не раз заявлял, что здоровье спортсменов для них в приоритете и они открыты для возможности переноса Игр. Думаю, что многие уже рассчитывают на следующий год, если такое решение будет принято", - заявил Шеррард.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.