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Влияние коронавируса на спорт

ОКР уверен, что МОК примет взвешенное решение по будущему Олимпиады 2020 года в Токио

Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа
Здание Олимпийского комитета России Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание Олимпийского комитета России
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Олимпийский комитет России (ОКР) уверен в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпиады в Токио смогут принять взвешенные решения по будущему Игр 2020 года. Об этом говорится в заявлении ОКР, опубликованном службой информации организации.

"В свете существующей на сегодняшний день в мировом спортивном сообществе полемики относительно проведения Игр ХХХII Олимпиады в Токио и участия в них в установленные сроки Олимпийский комитет России заявляет следующее. Наша позиция строится на необходимости обеспечения гарантированной безопасности жизни и здоровья участников и гостей Игр, а также соблюдении для всех спортсменов равных возможностей отборочных соревнований и критериев оценки квалификационных нормативов. В условиях развивающейся пандемии коронавируса ОКР, как и национальные олимпийские комитеты других стран, находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством МОК. Мы не сомневаемся, что МОК и оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации", - говорится в сообщении.

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"Для нас очевидно, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего большого праздника, - также отмечается в заявлении. - Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьезный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения. Олимпиада призвана объединять людей, разрушать искусственные барьеры, формировать основы общения и взаимопонимания между странами и народами, задача ее организаторов - обеспечить для этого все условия. А задача всех членов олимпийской семьи - оказать полноценное содействие со своей стороны".

ОКР выступает против давления на МОК и оргкомитет

В понедельник стало известно, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады не отправит спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в том случае, если даты их проведения не будут перенесены. Позднее НОК Австралии рекомендовал спортсменам готовиться к переносу Олимпиады в Токио на 2021 год. ОКР выступил против давления на МОК и оргкомитет Игр.

"Олимпийский комитет России регулярно проводит необходимые консультации с партнерами по олимпийскому движению и готов делиться опытом взаимодействия в кризисных ситуациях. Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений, - говорится в заявлении. - Паника - худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года, делать все зависящее для формирования единой, коллегиальной позиции по волнующим всех нас вопросам, связанным с проведением Олимпиады в г. Токио".

В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о невозможности проведения Олимпиады в нынешних условиях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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