{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

"Нет ничего важнее здоровья". НОК Канады отказался посылать сборную на Олимпиаду-2020

Решение канадцев нашло поддержку на другом континенте - в Австралии
Канадские спортсмены во время церемонии открытия Олимпиады-2016 AP Photo/David J. Phillip
Описание
Канадские спортсмены во время церемонии открытия Олимпиады-2016
© AP Photo/David J. Phillip

ТАСС, 23 марта. Международному олимпийскому комитету (МОК) не удалось успокоить спортивную общественность заявлением о том, что организация в течение месяца рассмотрит возможность переноса Олимпийских игр в Токио на более поздний срок в связи с распространением коронавируса. Противники проведения соревнований в июле-августе этого года не намерены ждать, они требуют от МОК решительных действий уже сейчас.

На эту тему
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 Мори выразил уверенность, что Игры не будут отменены

На радикальные меры пошел Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады, который в ночь на понедельник официально заявил о решении не отправлять своих спортсменов в Токио, если Игры пройдут в запланированные сроки.

"Несмотря на сложности, связанные с переносом, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов и общества в целом. Из-за пандемии коронавируса наши атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к Играм", - говорится в заявлении, которое было сделано вскоре после выступления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, впервые признавшего, что перенос Игр действительно возможен, если их не получится провести в "полном формате".

Сопротивление усиливается

Канада больше известна своими успехами на зимних Олимпиадах, однако и в летних видах ее спортсмены достигают высоких результатов. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро выступило более 300 канадцев, которые завоевали четыре золотые награды. Всего на той Олимпиаде у них было 22 медали, что позволило им занять 20-е место в медальном зачете.

На эту тему
НОК Австралии рекомендовал спортсменам готовиться к переносу Олимпиады в Токио на 2021 год

Решение канадцев нашло поддержку на другом континенте - в Австралии. НОК страны призвал своих спортсменов готовиться к переносу Олимпиады на 2021 год. По мнению организации, пандемия нового коронавируса не позволит ей собрать команду к Играм, церемония открытия которых должна состояться 24 июля.

"Наши спортсмены базируются за рубежом, тренируются по всей Австралии в составе команд или в соответствии со своими личными тренировочными планами. С учетом ограничений на поездки и других ограничений это создает нереальную ситуацию", - заявил исполнительный директор Олимпийского комитета Австралии Мэтт Кэрролл.

Поддержали австралийцев и соседи - новозеландцы, которые также готовы бойкотировать Игры, если они не будут перенесены. Президент НОК Майк Стэнли опубликовал открытое письмо, в котором написал: "Спортсмены должны соревноваться в безопасной и справедливой конкурентной среде, но продолжающееся влияние COVID-19 не позволяет создать такие условия".

Крепкие союзники оппозиции

С призывами перенести Олимпиаду в Токио к МОК обратился и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу. Это заявление тяжело проигнорировать, особенно учитывая, что именно в легкой атлетике разыгрывается самое большое количество медалей на Олимпиаде.

Еще раньше с подобной инициативой выступили НОК Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении и Хорватии, федерации легкой атлетики США и Великобритании, испанские федерации футбола и легкой атлетики.

На эту тему
Премьер Японии вряд ли примет участие в старте эстафеты олимпийского огня

В то же время власти Японии и оргкомитет Игр подчеркнули, что возможность полной отмены летних Олимпийских игр в Токио сейчас не рассматривается, а перенос соревнований является одним из возможных вариантов.

"В воскресенье я провел телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом. Он обратился ко мне за советом по поводу проведения Игр перед экстренной встречей МОК. Отмена Игр не обсуждается, это невозможно", - сказал председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

По его словам, МОК, оргкомитет Олимпиады и власти Токио будут обсуждать дальнейшую судьбу соревнований, и их перенос на другие даты будет "рассматриваться в числе других вариантов". "Мы не настолько безрассудны, чтобы следовать изначальному плану", - добавил он. Он также отметил, что японская сторона берет в расчет тот факт, что спортсмены и национальные олимпийские комитеты других стран стали проявлять все большее беспокойство на фоне распространения коронавируса.

Впрочем, несмотря на нестабильную ситуацию, подготовка к Играм идет своим чередом - на четверг запланирован старт эстафеты олимпийского огня. В Японию он был доставлен 20 марта. Эстафета начнется 26 марта в префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Вместе с тем местные власти призывают людей воздержаться от массовых скоплений вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения инфекции.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Абэ заявил о невозможности проведения Олимпиады в нынешних условиях
Японский премьер выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Олимпиады с главой МОК Томасом Бахом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС