"Нет ничего важнее здоровья". НОК Канады отказался посылать сборную на Олимпиаду-2020

ТАСС, 23 марта. Международному олимпийскому комитету (МОК) не удалось успокоить спортивную общественность заявлением о том, что организация в течение месяца рассмотрит возможность переноса Олимпийских игр в Токио на более поздний срок в связи с распространением коронавируса. Противники проведения соревнований в июле-августе этого года не намерены ждать, они требуют от МОК решительных действий уже сейчас.

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На радикальные меры пошел Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады, который в ночь на понедельник официально заявил о решении не отправлять своих спортсменов в Токио, если Игры пройдут в запланированные сроки. "Несмотря на сложности, связанные с переносом, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов и общества в целом. Из-за пандемии коронавируса наши атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к Играм", - говорится в заявлении, которое было сделано вскоре после выступления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, впервые признавшего, что перенос Игр действительно возможен, если их не получится провести в "полном формате". Сопротивление усиливается Канада больше известна своими успехами на зимних Олимпиадах, однако и в летних видах ее спортсмены достигают высоких результатов. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро выступило более 300 канадцев, которые завоевали четыре золотые награды. Всего на той Олимпиаде у них было 22 медали, что позволило им занять 20-е место в медальном зачете.

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Решение канадцев нашло поддержку на другом континенте - в Австралии. НОК страны призвал своих спортсменов готовиться к переносу Олимпиады на 2021 год. По мнению организации, пандемия нового коронавируса не позволит ей собрать команду к Играм, церемония открытия которых должна состояться 24 июля. "Наши спортсмены базируются за рубежом, тренируются по всей Австралии в составе команд или в соответствии со своими личными тренировочными планами. С учетом ограничений на поездки и других ограничений это создает нереальную ситуацию", - заявил исполнительный директор Олимпийского комитета Австралии Мэтт Кэрролл. Поддержали австралийцев и соседи - новозеландцы, которые также готовы бойкотировать Игры, если они не будут перенесены. Президент НОК Майк Стэнли опубликовал открытое письмо, в котором написал: "Спортсмены должны соревноваться в безопасной и справедливой конкурентной среде, но продолжающееся влияние COVID-19 не позволяет создать такие условия". Крепкие союзники оппозиции С призывами перенести Олимпиаду в Токио к МОК обратился и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу. Это заявление тяжело проигнорировать, особенно учитывая, что именно в легкой атлетике разыгрывается самое большое количество медалей на Олимпиаде. Еще раньше с подобной инициативой выступили НОК Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении и Хорватии, федерации легкой атлетики США и Великобритании, испанские федерации футбола и легкой атлетики.

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