"Нет ничего важнее здоровья". НОК Канады отказался посылать сборную на Олимпиаду-2020

ТАСС, 23 марта. Международному олимпийскому комитету (МОК) не удалось успокоить спортивную общественность заявлением о том, что организация в течение месяца рассмотрит возможность переноса Олимпийских игр в Токио на более поздний срок в связи с распространением коронавируса. Противники проведения соревнований в июле-августе этого года не намерены ждать, они требуют от МОК решительных действий уже сейчас.
На радикальные меры пошел Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады, который в ночь на понедельник официально заявил о решении не отправлять своих спортсменов в Токио, если Игры пройдут в запланированные сроки.
"Несмотря на сложности, связанные с переносом, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность спортсменов и общества в целом. Из-за пандемии коронавируса наши атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к Играм", - говорится в заявлении, которое было сделано вскоре после выступления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, впервые признавшего, что перенос Игр действительно возможен, если их не получится провести в "полном формате".
Сопротивление усиливается
Канада больше известна своими успехами на зимних Олимпиадах, однако и в летних видах ее спортсмены достигают высоких результатов. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро выступило более 300 канадцев, которые завоевали четыре золотые награды. Всего на той Олимпиаде у них было 22 медали, что позволило им занять 20-е место в медальном зачете.
Решение канадцев нашло поддержку на другом континенте - в Австралии. НОК страны призвал своих спортсменов готовиться к переносу Олимпиады на 2021 год. По мнению организации, пандемия нового коронавируса не позволит ей собрать команду к Играм, церемония открытия которых должна состояться 24 июля.
"Наши спортсмены базируются за рубежом, тренируются по всей Австралии в составе команд или в соответствии со своими личными тренировочными планами. С учетом ограничений на поездки и других ограничений это создает нереальную ситуацию", - заявил исполнительный директор Олимпийского комитета Австралии Мэтт Кэрролл.
Поддержали австралийцев и соседи - новозеландцы, которые также готовы бойкотировать Игры, если они не будут перенесены. Президент НОК Майк Стэнли опубликовал открытое письмо, в котором написал: "Спортсмены должны соревноваться в безопасной и справедливой конкурентной среде, но продолжающееся влияние COVID-19 не позволяет создать такие условия".
Крепкие союзники оппозиции
С призывами перенести Олимпиаду в Токио к МОК обратился и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу. Это заявление тяжело проигнорировать, особенно учитывая, что именно в легкой атлетике разыгрывается самое большое количество медалей на Олимпиаде.
Еще раньше с подобной инициативой выступили НОК Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении и Хорватии, федерации легкой атлетики США и Великобритании, испанские федерации футбола и легкой атлетики.
В то же время власти Японии и оргкомитет Игр подчеркнули, что возможность полной отмены летних Олимпийских игр в Токио сейчас не рассматривается, а перенос соревнований является одним из возможных вариантов.
"В воскресенье я провел телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом. Он обратился ко мне за советом по поводу проведения Игр перед экстренной встречей МОК. Отмена Игр не обсуждается, это невозможно", - сказал председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.
По его словам, МОК, оргкомитет Олимпиады и власти Токио будут обсуждать дальнейшую судьбу соревнований, и их перенос на другие даты будет "рассматриваться в числе других вариантов". "Мы не настолько безрассудны, чтобы следовать изначальному плану", - добавил он. Он также отметил, что японская сторона берет в расчет тот факт, что спортсмены и национальные олимпийские комитеты других стран стали проявлять все большее беспокойство на фоне распространения коронавируса.
Впрочем, несмотря на нестабильную ситуацию, подготовка к Играм идет своим чередом - на четверг запланирован старт эстафеты олимпийского огня. В Японию он был доставлен 20 марта. Эстафета начнется 26 марта в префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Вместе с тем местные власти призывают людей воздержаться от массовых скоплений вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения инфекции.