Российские фехтовальщики 28 марта начнут сбор на базе "Юг Спорт" в Сочи

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию проведет учебно-тренировочный сбор на федеральной спортивной базе "Юг Спорт", он стартует 28 марта. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Ильгар Мамедов.
"Все залы закрыты, федеральные базы пока еще допускают спортсменов, но с условием подачи справок за день до приезда - где был, с кем был, откуда приехал. Если спортсмен допущен, там во время пребывания на базе требуется строгая отчетность по выходу и входу на объект - без весомых причин территорию не покидаем, все фиксируется. Мы 28 марта отправляемся на базу "Юг Спорт", - сообщил Мамедов.
Что касается базы в подмосковном Новогорске, где традиционно проходят сборы фехтовальщики, то попасть туда, по словам Мамедова, сегодня очень непросто: "Наши медики попробовали приехать в Новогорск, чтобы забрать все необходимое - их туда не допустили без соответствующего письма. Сегодня за вещами для поездки в Сочи приехал я сам, у меня попасть туда также не вышло".
Сбор должен был пройти перед чемпионатом России, однако соревнования были отменены. "Сбор был запланирован к чемпионату России - с 28 марта по 6 апреля у команд по шпаге и рапире, с 1 по 7 апреля у саблистов, потом планировалось с 10-11 апреля заехать в Новогорск и на озеро Круглое. Но чемпионат России отменен, поэтому работаем над сохранением физических кондиций - соревновательной практики нет, и это очень плохо, но тренировочную практику растерять нельзя", - добавил Мамедов.