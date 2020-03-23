Российские фехтовальщики 28 марта начнут сбор на базе "Юг Спорт" в Сочи

"Все залы закрыты, федеральные базы пока еще допускают спортсменов, но с условием подачи справок за день до приезда - где был, с кем был, откуда приехал. Если спортсмен допущен, там во время пребывания на базе требуется строгая отчетность по выходу и входу на объект - без весомых причин территорию не покидаем, все фиксируется. Мы 28 марта отправляемся на базу "Юг Спорт", - сообщил Мамедов.

Что касается базы в подмосковном Новогорске, где традиционно проходят сборы фехтовальщики, то попасть туда, по словам Мамедова, сегодня очень непросто: "Наши медики попробовали приехать в Новогорск, чтобы забрать все необходимое - их туда не допустили без соответствующего письма. Сегодня за вещами для поездки в Сочи приехал я сам, у меня попасть туда также не вышло".

Сбор должен был пройти перед чемпионатом России, однако соревнования были отменены. "Сбор был запланирован к чемпионату России - с 28 марта по 6 апреля у команд по шпаге и рапире, с 1 по 7 апреля у саблистов, потом планировалось с 10-11 апреля заехать в Новогорск и на озеро Круглое. Но чемпионат России отменен, поэтому работаем над сохранением физических кондиций - соревновательной практики нет, и это очень плохо, но тренировочную практику растерять нельзя", - добавил Мамедов.