Главный тренер "Арсенала" Артета заявил о выздоровлении от коронавируса

37-летний Артета 13 марта сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Весь состав и персонал клуба находится на карантине. Матчи чемпионата Англии приостановлены до 30 апреля.

ТАСС, 23 марта. Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета считает, что выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Evening Standard .

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо, чувствую, что выздоровел. Мне стало лучше через три-четыре дня, все симптомы пропали. Мне сейчас действительно лучше", - сказал Артета.

По последним данным, в Соединенном Королевстве было подтверждено 5683 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 281.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.