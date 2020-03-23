НОК Норвегии не отправит спортсменов на ОИ, если ситуация с коронавирусом не улучшится

ТАСС, 23 марта. Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии обратился к властям страны с просьбой не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если они не будут перенесены из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила президент НОК Норвегии Берит Хьёлль, чьи слова приводит Норвежское телеграфное бюро.

В понедельник она провела по этому вопросу встречу с министром культуры страны Абидом Райей.

"Моя четкая рекомендация властям, в компетенцию которых входит спорт, состоит в том, чтобы спортсменов не отправляли на Олимпийские игры, если они не будут перенесены", - приводит ее слова Норвежское телеграфное бюро.

Ранее в понедельник с подобным заявлением выступил Олимпийский комитет Канады. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.

Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились почти 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.