Международная федерация гимнастики приветствует возможность переноса Олимпиады-2020

Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио. В понедельник председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори выразил уверенность, что Олимпиада в Токио не будет отменена, отметив, что существует возможность переноса соревнований. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что решение о проведении Олимпиады будет принято в течение четырех недель.

"Международная федерация гимнастики приветствует решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета изучить различные сценарии проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Олимпийские игры - абсолютная мечта наших спортсменов, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им ее осуществить. FIG стремится сделать все возможное, чтобы адаптировать календарь соревнований по гимнастике до вынесения окончательного решения, которое будет принято в интересах спортсменов", - заявил президент федерации Моринари Ватанабэ, комментарий которого приводит пресс-служба FIG.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.