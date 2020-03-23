ITF поддержала решение МОК пересмотреть варианты проведения Олимпиады

ТА, 2СС3 марта. Международная федерация тенниса (ITF) приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть в течение четырех недель варианты возможной отсрочки Олимпийских игр в Токио на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент ITF Дэвид Хаггерти, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что МОК в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

"ITF поддерживает решение МОК рассмотреть варианты проведения Олимпийских игр в течение следующих четырех недель. Мы рассчитываем на сотрудничество с МОК в течение этого времени, чтобы распространять информацию по поводу олимпийского теннисного турнира", - отметил Хаггерти.

Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.