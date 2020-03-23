{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

ITF поддержала решение МОК пересмотреть варианты проведения Олимпиады

В воскресенье МОК заявил, что в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки

ТА, 2СС3 марта. Международная федерация тенниса (ITF) приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть в течение четырех недель варианты возможной отсрочки Олимпийских игр в Токио на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент ITF Дэвид Хаггерти, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

На эту тему
Психологическая атака. МОК отбивается от призывов перенести Олимпиаду в Токио

В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что МОК в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

"ITF поддерживает решение МОК рассмотреть варианты проведения Олимпийских игр в течение следующих четырех недель. Мы рассчитываем на сотрудничество с МОК в течение этого времени, чтобы распространять информацию по поводу олимпийского теннисного турнира", - отметил Хаггерти.

Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Екимов: МОК поступил верно, взяв паузу на принятие решения по Олимпиаде-2020
Президент Федерации велосипедного спорта России считает, что возможная отмена Олимпиады будет правильным решением по отношению ко всем жителям, но неправильным по отношению к спортсменам и болельщикам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС