Психологическая атака. МОК отбивается от призывов перенести Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Олимпийские игры все ближе, 24 марта будет ровно четыре месяца до церемонии их открытия на новеньком стадионе в Токио. И говорить об обратном пока нет никаких оснований - Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии стойко держат оборону, отбиваясь от требований отложить старт соревнований в связи с распространением нового коронавируса, однако с каждым днем делать это все сложнее, число сторонников переноса Игр неуклонно растет, к ним присоединяются люди, к мнению которых в спортивном мире принято прислушиваться.

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На выходных, словно по команде, за перенос Олимпиады выступили сразу несколько спортивных федераций. В их числе национальные олимпийские комитеты Бразилии, Сербии, Норвегии, Словении, Хорватии, Колумбии. Их поддержали Федерация легкой атлетики США, Комиссия спортсменов Канады и еще несколько титулованных спортсменов. "Мы верим, что здоровье и безопасность спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх, являются приоритетами МОК, МПК [Международного паралимпийского комитета] и оргкомитета Игр, однако иногда складывается впечатление, что в спортсменах не видят живых людей", - говорится в письме спортсменов Канады. Бах пока не сыграл реквием по Олимпиаде На их сторону встал даже чемпион мира по фехтованию Максимилиан Хартунг, что довольно символично, учитывая то обстоятельство, что президентом МОК является другой немецкий фехтовальщик Томас Бах. В их заочной дуэли победу пока одерживает олимпийский чемпион 1976 года. Однако в воскресенье он все же пошел на уступки. МОК опубликовал релиз, в котором отмечается, что решение относительно сроков проведения Игр будет принято в течение четырех недель. При этом подчеркивается, что вариант отмены Олимпиады не рассматривается.

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"От других спортивных организаций и профессиональных лиг нас отличает то, что до Игр остается еще четыре с половиной месяца", - отмечает Бах, подчеркивая, что в МОК в связи с распространением вируса "внимательно следят за тем, как развиваются события". Еще один аргумент в защиту сроков проведения Игр - решение международных спортивных федераций отложить свои соревнования до апреля или конца мая. Это дает им возможность успеть провести свои квалификационные старты, что является важной составляющей успешных соревнований, ведь пока на Игры в Токио разыграно только 57% от всех квот. Главным союзником МОК в вопросе целостности Игр являются власти Японии, которые также защищают Олимпиаду, на подготовку к которой было потрачено более $12 млрд. Слова поддержки Олимпиада в Токио - чуть ли не единственное крупное спортивное событие ближайших месяцев, проведение которого не было скорректировано в связи с распространением коронавируса. Были отменены чемпионаты мира по хоккею, хоккею с мячом, перенесены чемпионат Европы по водным видам спорта и масса других международных стартов. На следующий год перенесен даже чемпионат Европы по футболу, поскольку выбора у его организатора - Союза европейских футбольных ассоциаций - не было: национальные чемпионаты, прерванные сейчас из-за опасного вируса, будут доиграны только летом, времени на проведение Евро просто не оставалось.

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