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Влияние коронавируса на спорт

МОК примет решение по проведению Олимпиады в Токио в течение четырех недель

По словам Томаса Баха, отмена Игр не входит в планы Международного олимпийского комитета
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© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 22 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. Текст письма главы МОК Томаса Баха приводит пресс-служба организации.

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"Принимать окончательное решение относительно дат проведения Олимпийских игр в Токио преждевременно. Сегодня мы вместе со всеми заинтересованными сторонами начали подробные обсуждения. Мы очень усердно работаем, и мы уверены, что завершим обсуждение в течение четырех недель", - отметил Бах.

"Отмена Игр не решит ни одной проблемы и никому не поможет. Поэтому это не входит в повестку", - добавил он.

Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

Теги
ЯпонияБах, ТомасВлияние коронавируса на спорт
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