ВОЗ: решение по Олимпийским играм в Японии будет принято очень скоро

ГААГА, 23 марта. /ТАСС/. Решение относительно проведения Олимпийских игр в Токио будет принято очень скоро. Об этом заявил в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, будущее Игр в настоящее время активно обсуждается. И ВОЗ, подчеркнул Райан, вносит свой вклад в эти обсуждения. "Мы уверены, что японское правительство и МОК не пойдут на проведение Игр, если это будет опасно для спортсменов и зрителей", - подчеркнул директор программы ВОЗ.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что МОК в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне пандемии корона. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.