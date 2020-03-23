{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

ВОЗ: решение по Олимпийским играм в Японии будет принято очень скоро

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения уверен, МОК и власти Японии не будут проводить Игры, если спортсмены не будут в безопасности

ГААГА, 23 марта. /ТАСС/. Решение относительно проведения Олимпийских игр в Токио будет принято очень скоро. Об этом заявил в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, будущее Игр в настоящее время активно обсуждается. И ВОЗ, подчеркнул Райан, вносит свой вклад в эти обсуждения. "Мы уверены, что японское правительство и МОК не пойдут на проведение Игр, если это будет опасно для спортсменов и зрителей", - подчеркнул директор программы ВОЗ.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что МОК в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне пандемии корона. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

Теги
ЯпонияБах, ТомасВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести Олимпийские игры
Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС