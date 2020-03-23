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Влияние коронавируса на спорт

Олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести Олимпийские игры

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа

ТАСС, 23 марта. Национальный олимпийский комитет Швейцарии заявил о необходимости переноса Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В последние несколько дней различные национальные олимпийские комитеты и спортивные ассоциации заявили о необходимости переноса Олимпийских игр. Швейцарский олимпийский комитет следит за событиями. Перенос соревнований необходим. Мы сообщили о своей позиции в письме Международному олимпийскому комитету", - говорится в сообщении.

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Ранее олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио, вице-канцлер Австрии Вернер Коглер призвал перенести Игры. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.

На летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро швейцарские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые награды и заняли 24-е место в медальном зачете Игр.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ЯпонияШвейцарияВлияние коронавируса на спорт
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