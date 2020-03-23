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Влияние коронавируса на спорт

НХЛ не рассматривает вариант сокращения сезона из-за коронавируса

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта на неопределенный период из-за ситуации с коронавирусом
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© AP Photo/Mark Humphrey, File

ТАСС, 23 марта. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не планирует сокращать количество матчей сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат лиги был приостановлен 12 марта на неопределенный период из-за ситуации с коронавирусом.

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"Мы не рассматриваем вариант возобновления чемпионата, который бы поставил под угрозу проведение полноценного сезона-2020/21", - говорится в заявлении НХЛ.

В США зафиксировано свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 450 летальных исходов. В Канаде - более 1,5 тыс. зараженных, более 20 человек скончались.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

Теги
КанадаСШАВлияние коронавируса на спорт
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