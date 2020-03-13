Новые рекорды Овечкина под угрозой. НХЛ приостановила сезон на неопределенный срок

ТАСС, 13 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на неопределенный срок приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса. Ранее о приостановке сезона объявили североамериканские Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига футбола (MLS).

В битве с коронавирусом НХЛ держалась дольше всех. Отменялись этапы Кубков мира по всевозможным видам спорта, чемпионаты мира по фигурному катанию и хоккею среди женщин, неоднократно поднимался вопрос о нецелесообразности проведения мужского мирового первенства по хоккею. В среду о приостановке регулярных чемпионатов объявили НБА и MLS. Инфекция добралась до Северной Америки, поэтому у руководства НХЛ практически не было выбора.

На данный момент ни один игрок лиги не имеет подтвержденного диагноза, однако подвергать риску здоровье хоккеистов и болельщиков никто не хочет. В своем заявлении комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отметил, что последней каплей для организации стало известие о заражении коронавирусом центрового клуба НБА "Юта" Руди Гобера.

"В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами Национальная хоккейная лига объявляет, что сезон-2019/20 приостановлен, - сказал Беттмэн. - НХЛ старается следовать поручениям экспертов в области здравоохранения и местных властей, одновременно готовясь к любым возможным событиям, не принимая преждевременных или ненужных мер. После вчерашних новостей о положительном результате анализа на коронавирус игрока НБА, учитывая, что наши лиги делят много раздевалок и помещений, кажется вероятным, что кто-то из сообщества НХЛ может сдать положительный тест. В этих условиях целесообразно не проводить игры в ближайшее время".

Первой реакцией НХЛ на распространение коронавируса стало закрытие раздевалок для журналистов, но сначала это было только рекомендацией, к которой многие клубы не прислушивались. Позднее четыре главные лиги Северной Америки (НХЛ, НБА, MLB и MLS) выпустили совместный запрет. В нем говорилось, что все раздевалки клубов будут открыты только для игроков и персонала команд. Наибольшее количество заболевших находится в штатах Калифорния (где базируются "Лос-Анджелес", "Анахайм" и "Сан-Хосе"), Нью-Йорк ("Рейнджерс", "Айлендерс", "Баффало") и Массачусетс ("Бостон").

В ночь на 12 марта, когда стало известно о диагнозе Гобера, баскетбольный чемпионат тут же был прерван, а НХЛ взяла паузу на один день. Утро четверга в США началось с отмены тренировок команд перед матчами, через несколько часов чемпионат НХЛ официально приостановили на неопределенный срок. "Никому не хочется умирать, решение принято верное, не стоит проводить игры без зрителей. НХЛ является коммерческой лигой, она же зарабатывает со зрителей, зачем им тогда играть", - сказал в беседе с ТАСС бывший хоккеист нескольких клубов НХЛ Андрей Николишин.

Решение против Овечкина

Решение НХЛ приостановить регулярный чемпионат может повлиять на турнирные расклады. Пока нет никакой информации о сроках возобновления турнира, распределении мест в плей-офф и его проведении. Командам осталось сыграть около 10 матчей до завершения регулярного чемпионата. На данный момент в плей-офф попадают "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас", "Эдмонтон", "Даллас", "Виннипег", "Калгари", "Ванкувер", "Бостон", "Тампа-Бэй", "Вашингтон", "Филадельфия", "Питтсбург", "Каролина", "Торонто" и "Коламбус".

Регулярный чемпионат должен был завершиться 4 апреля, календарь на плей-офф лига не публиковала. Еще до приостановки сезона было отменено несколько мероприятий, среди которых значится чествование чемпионской команды "Бостона" 1970 года. Теперь церемония, запланированная на 24 марта, пройдет не раньше осени.

Двукратный олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли Игорь Кравчук считает, что лига не понесет финансовых потерь из-за приостановки сезона. "Не думаю, что НХЛ сейчас что-то теряет в деньгах, так как матчи будут перенесены. Это может произойти, если игры отменят. Нужно будет чем-то заполнять эфир, который уже продан" - сказал Кравчук.

Игроки же расплачиваются за вынужденный простой драгоценным временем карьеры. 34-летний российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин имеет в активе 48 шайб и делит первое место в гонке снайперов с форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком. Если бы не приостановка, то россиянин уже в следующем матче мог девятый раз в карьере добраться до отметки в 50 заброшенных шайб за регулярный чемпионат.

За всю карьеру в НХЛ Овечкина забросил 706 шайб. Одной из основных целей россиянина является снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола), однако теперь решение данной задачи усложняется. НХЛ стала не первой лигой, которой пришлось отменить матчи. Ранее аналогичные меры были приняты в чемпионатах Чехии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Польши, Норвегии, Германии, Австрии, Италии и Словении.

Единственной крупной лигой, которая не планирует приостанавливать сезон, является Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Ограничительной мерой на матчах под ее эгидой является действующий до 10 апреля запрет на массовые мероприятия в Москве с участием более 5 тыс. человек, ставший следствием указа мэра столицы Сергея Собянина. Если КХЛ сможет сохранить сезон, то стоит ожидать повышенного внимания к играм плей-офф со стороны зрителей со всего мира и западных скаутов. Однако последним НХЛ отменила зарубежные командировки, поэтому они смогут наблюдать за интересующими их игроками только по телевизору.