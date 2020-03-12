Коронавирусу океан по колено. Овечкин может остаться без рекорда, а НБА - без чемпиона

ТАСС, 12 марта. В ночь на четверг Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение приостановить проведение регулярного чемпионата, а клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" и "Сан-Хосе" проведут ближайшие матчи без зрителей. Причиной этому стало распространение коронавируса в Северной Америке. С момента обнаружения коронавируса нового типа мир изменился, не будет преувеличением сказать, что до неузнаваемости - вспышка заболевания оказала сильное влияние на общественную жизнь едва ли не всех стран планеты. Всего лишь три месяца - примерно столько составлял путь от первых случаев заражения в китайском городе Ухань до объявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии.

На эту тему Регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за коронавируса

Главная опасность коронавируса кроется в чрезвычайной заразности: вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, так что наличие больного в месте массового скопления людей поднимает риск распространения заразы до запредельного. И даже всевозможные дополнительные меры безопасности могут не помочь - по последним данным, средний инкубационный период коронавируса составляет порядка пяти дней, в то время как симптомы болезни начинают проявляться только через 11-12. Это делает задачу по распознаванию зараженного в толпе практически невыполнимой, а вакцины от коронавируса на текущий момент не существует. В этих условиях проведение любых массовых мероприятий, особенно в регионах с повышенным риском заражения, как минимум чрезвычайно безответственно. Как максимум - самоубийственно. И после отмены чемпионата мира по фигурному катанию, мирового первенства по женскому хоккею и целой вереницы этапов Кубка мира и Гран-при по различным видам спорта пришла очередь Северной Америки. В начале марта в штате Калифорния из-за вспышки коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. Эпидобстановка в США стремительно ухудшалась день ото дня, так что отмена массовых мероприятий была лишь вопросом времени. В итоге первой натиска вируса не выдержала Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). В среду руководство лиги объявило о приостановке регулярного чемпионата до особого распоряжения. Причина все та же - коронавирус, но сопутствующие обстоятельства крайне любопытны. Кто смеется последним Перед матчем между "Оклахомой" и "Ютой" появилась информация об инфицировании коронавирусом одного из игроков "Джаз". Встреча была отменена, а спустя некоторое время вышло заявление НБА. Официальные источники не сообщали фамилию заразившегося игрока, однако североамериканские СМИ утверждают, что им является французский центровой Руди Гобер, дважды признававшийся лучшим защищающимся баскетболистом лиги.

На эту тему СМИ: коронавирус обнаружен у второго баскетболиста "Юты"

Примечательно, что еще в понедельник баскетболист в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о коронавирусе посмеялся над эпидемией и в шутку потрогал все микрофоны. Вряд ли именно это привело к его заражению, но ситуация все же странная. Также коронавирус, по информации СМИ, обнаружен у еще одного баскетболиста "Джаз" разыгрывающего защитника Эммануэля Мудиая. Теперь вся "Юта" вынуждена отправиться на карантин, кроме того, схожие действия рекомендованы игрокам "Нью-Йорка", "Бостона", "Кливленда", "Детройта" и действующего чемпиона НБА "Торонто", с которыми "Джаз" играли в последние 10 дней. Что будет с "регуляркой" дальше - загадка, которая кажется практически неразрешимой. Как и то, по какому регламенту будет проводиться плей-офф, если его, конечно же, тоже не отменят. Экономический и имиджевый урон для лиги от этой ситуации сложно оценить, а болельщикам остается лишь сожалеть. Нынешний сезон должен был стать одним из самых конкурентных за последние годы, и с высокой долей вероятности в НБА был бы новый чемпион. Национальная хоккейная лига (НХЛ) пока с радикальными решениями не торопится. На текущий момент ни один игрок лиги не имеет подтвержденного диагноза, так что у руководства есть время взвесить все за и против. При этом было объявлено, что ближайшие домашние матчи "Коламбуса" и "Сан-Хосе" пройдут без болельщиков, такое решение клубы приняли по рекомендации местных властей. Если НХЛ решит приостановить регулярный чемпионат, то лига, как и НБА, столкнется с турнирной неразберихой. Вместе с тем НХЛ уже отменила целый ряд значимых мероприятий, среди которых чествованиечемпионской команды "Бостона" образца 1970 года. Теперь церемония, изначально запланированная на 24 марта, пройдет не раньше осени.