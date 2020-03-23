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Влияние коронавируса на спорт

Министр спорта Франции призвала как можно скорее отложить Олимпийские игры

Игры в Токио запланированы в период с 24 июля по 9 августа
Министр по делам молодежи и спорта Франции Роксана Марасиняню EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Министр по делам молодежи и спорта Франции Роксана Марасиняню
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 23 марта. Министр по делам молодежи и спорта Франции Роксана Марасиняню заявила о необходимости принять решение о переносе Олимпийских игр как можно скорее. Комментарий министра приводит агентство Reuters.

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"Будет лучше, если о переносе Олимпийских игр объявят как можно скорее", - сказала Марасиняню.

Ранее олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио, вице-канцлер Австрии Вернер Коглер призвал перенести Игры. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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ЯпонияФранцияВлияние коронавируса на спорт
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