{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Колосков: УЕФА принял единственно верное решение, перенеся финалы ЛЧ и ЛЕ

Почетный президент Российского футбольного союза считает, что УЕФА на шаг вперед продумал ситуацию

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял единственно правильное решение, перенеся финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков.

На эту тему
Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок

О переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок было объявлено в понедельник. Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы - 27 мая в польском Гданьске. 13 марта УЕФА приостановил матчи турниров на стадии 1/8 финала.

"Решение можно назвать предусмотрительным, УЕФА на шаг вперед продумал ситуацию. Это правильно. Чтобы не было всяких необоснованных ожиданий. Очевидно, УЕФА в полном объеме располагает полными данными по ситуации, которая есть на сегодняшний день в Европе с точки зрения количества зараженных и уже умерших. Понятно, что ситуация не улучшается, а наоборот, ухудшается", - отметил Колосков.

"Это решение надо просто принять. В этой ситуации это единственно правильное решение, потому что сроки определить невозможно, никто не может спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Сорокин: УЕФА принял взвешенное решение, перенеся финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Финалы двух крупнейших еврокубковых турниров были перенесены на неопределенный срок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС