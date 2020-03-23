Колосков: УЕФА принял единственно верное решение, перенеся финалы ЛЧ и ЛЕ

О переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок было объявлено в понедельник. Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы - 27 мая в польском Гданьске. 13 марта УЕФА приостановил матчи турниров на стадии 1/8 финала.

"Решение можно назвать предусмотрительным, УЕФА на шаг вперед продумал ситуацию. Это правильно. Чтобы не было всяких необоснованных ожиданий. Очевидно, УЕФА в полном объеме располагает полными данными по ситуации, которая есть на сегодняшний день в Европе с точки зрения количества зараженных и уже умерших. Понятно, что ситуация не улучшается, а наоборот, ухудшается", - отметил Колосков.

"Это решение надо просто принять. В этой ситуации это единственно правильное решение, потому что сроки определить невозможно, никто не может спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.