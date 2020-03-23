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Влияние коронавируса на спорт

"Формула-1" намерена провести 15-18 этапов в сезоне-2020

Изначально в календарь входило 22 этапа
Описание
© EPA-EFE/WALLACE WOON

ТАСС, 23 марта. Календарь чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона-2020 может состоять из 15-18 этапов. Об этом заявил исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри, слова которого приводит пресс-служба чемпионата.

Изначально в календарь входило 22 этапа. На данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане. На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Канады, запланированный на 12-14 июня. Проведение Гран-при России запланировано на 25-27 сентября.

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"Никто не знает, когда ситуация улучшится, но когда это случится, мы снова будем готовы проводить гонки. Мы и наши партнеры ожидаем, что сезон начнется летом и включит в себя 15-18 гонок", - заявил Кэри.

"Как было объявлено ранее, мы будем проводить гонки в период, который ранее отводился на летний перерыв. Ожидаем, что сезон завершится позднее запланированного срока", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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