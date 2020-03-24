Олимпийский чемпион Алипов считает возможным перенос Игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) в воскресенье заявил, что в течение месяца оценит риски, связанные с проведением Игр в Токио в намеченные ранее сроки. В то же время Национальный олимпийский комитет Канады уже объявил, что спортсмены страны не поедут в японскую столицу, если старт Олимпиаде будет дан 24 июля. Такое решение связано с продолжающимся распространением коронавируса, который стал причиной отмены или переноса практически всех международных соревнований, включая олимпийские квалификационные старты.

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов считает возможным перенос Олимпийских игр в Токио на более поздний срок. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Коронавирус - это не шутки, - сказал Алипов. - При этом важно понимать, что каждый из спортсменов готовится показать свое наивысшее мастерство именно на Олимпийских играх, которые являются главным событием в его карьере. Но для этого к Играм надо подойти в максимально хорошей спортивной форме. А в нынешней ситуации, когда спортсмены лишены возможности соревноваться, сделать это достаточно сложно".

"Если Олимпиада не будет перенесена, то спортивным сообществом это будет воспринято неоднозначно. Да, будут страны, которые согласятся участвовать в Играх, но спортивного праздника не получится. В такой ситуации Олимпиада будет ущербной, а общее настроение - упадническим. У многих будет присутствовать страх", - добавил он.

Олимпийский чемпион считает, что переносить Игры стоит минимум на год. "Перенос на осень не особо актуален, - сказал он. - Если этот опасный вирус продолжит так же стремительно распространяться, у спортсменов все равно к тому времени еще не будет соревновательного опыта и практики, необходимых для успешного выступления".

Вместе с тем 44-летний Алипов подчеркнул, что планирует продолжить готовиться к Олимпиаде, которая для него должна стать шестой в карьере. "Я продолжу свою подготовку, когда это станет абсолютно безопасно", - отметил чемпион Игр в Афинах.