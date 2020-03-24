{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Олимпийский чемпион Алипов считает возможным перенос Игр в Токио

Спортсмен считает, что переносить Игры стоит минимум на год
Алексей Алипов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Алексей Алипов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов считает возможным перенос Олимпийских игр в Токио на более поздний срок. Такое мнение он высказал ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) в воскресенье заявил, что в течение месяца оценит риски, связанные с проведением Игр в Токио в намеченные ранее сроки. В то же время Национальный олимпийский комитет Канады уже объявил, что спортсмены страны не поедут в японскую столицу, если старт Олимпиаде будет дан 24 июля. Такое решение связано с продолжающимся распространением коронавируса, который стал причиной отмены или переноса практически всех международных соревнований, включая олимпийские квалификационные старты.

На эту тему
Член МОК Паунд заявил, что Олимпийские игры в Токио будут перенесены

"Коронавирус - это не шутки, - сказал Алипов. - При этом важно понимать, что каждый из спортсменов готовится показать свое наивысшее мастерство именно на Олимпийских играх, которые являются главным событием в его карьере. Но для этого к Играм надо подойти в максимально хорошей спортивной форме. А в нынешней ситуации, когда спортсмены лишены возможности соревноваться, сделать это достаточно сложно".

"Если Олимпиада не будет перенесена, то спортивным сообществом это будет воспринято неоднозначно. Да, будут страны, которые согласятся участвовать в Играх, но спортивного праздника не получится. В такой ситуации Олимпиада будет ущербной, а общее настроение - упадническим. У многих будет присутствовать страх", - добавил он.

Олимпийский чемпион считает, что переносить Игры стоит минимум на год. "Перенос на осень не особо актуален, - сказал он. - Если этот опасный вирус продолжит так же стремительно распространяться, у спортсменов все равно к тому времени еще не будет соревновательного опыта и практики, необходимых для успешного выступления".

Вместе с тем 44-летний Алипов подчеркнул, что планирует продолжить готовиться к Олимпиаде, которая для него должна стать шестой в карьере. "Я продолжу свою подготовку, когда это станет абсолютно безопасно", - отметил чемпион Игр в Афинах.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Федотов, возглавляющий "Сочи", признан лучшим тренером месяца в РПЛ
В четырех матчах под руководством специалиста сочинский клуб одержал три победы и потерпел одно поражение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС