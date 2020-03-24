Член МОК Эстанге считает перенос Игр 2020 года в Токио более чем вероятным

ТАСС, 24 марта. Глава организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в Париже, член Международного олимпийского комитета (МОК) Тони Эстанге считает, что из-за угрозы распространения коронавируса перенос Игр 2020 года в Токио более чем вероятен. Комментарий Эстанге приводит агентство Reuters .

"Сегодня Игры не являются приоритетом. Приоритет - это здоровье, и именно так мир спорта вносит свой вклад в эту международную солидарность, поэтому перенос Игр в Токио более чем вероятен", - сказал Эстанге, отметив, что его мнение не является призывом к оргкомитету "Токио-2020" перенести Олимпиаду.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса. МОК заявил, что примет решение по проведению Игр через четыре недели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.