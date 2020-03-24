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Влияние коронавируса на спорт

Reuters: решение о переносе Олимпиады в Токио примут в течение нескольких дней

Сообщается, что во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах проведут телефонную конференцию
Описание
© Игорь Беляев/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Окончательное решение о переносе Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято в течение нескольких дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Международном олимпийском комитете (МОК).

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По информации источника, во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах проведут телефонную конференцию. Причиной для возможного переноса или отмены Игр в Токио является пандемия нового коронавируса. 22 марта МОК заявил, что примет решение по проведению Игр через четыре недели, однако источники рассказали Reuters, что стороны не будут дожидаться заявленного срока.

"Решение будет объявлено в ближайшие дни. Речь идет не о неделях, а о днях", - сказал один из источников.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Ранее с предложением отложить проведение Олимпиады-2020 выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Канады и Норвегии. Олимпийский комитет России в понедельник заявил, что находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством МОК.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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