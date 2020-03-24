Гендиректор ФК "Зенит" поддержал упорядочивающие работу агентов законопроекты

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит", член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и ее первый президент Александр Медведев высказался в поддержку четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов, которые были внесены на рассмотрение Госдумы. Такое мнение Медведев высказал ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Михаил Дегтярев совместно с президентом ФХР Владиславом Третьяком внесли на рассмотрение Госдумы пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов. Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к осуществлению агентами профессиональной деятельности. Минспорту РФ предлагается разработать требования к деятельности агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы.

"Если вернуться в хоккейное прошлое, первое, что сделала КХЛ - это регламентировала работу хоккейных агентов, - сказал Медведев. - Не должно быть так, чтобы агенты брали на себя больше, чем должны. Надеюсь, что в этих законопроектах все будет отражено. Тем более что ФИФА [Международная федерация футбола] сейчас выступает с предложениями о том, как управлять агентской деятельностью, чтобы они делали то, что должны".

"Где проблема стоит острее? В хоккее КХЛ привела все в порядок, а в футболе этого порядка нет. Надеюсь, что эти законопроекты позволят навести порядок", - добавил собеседник агентства.

17 марта сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 10 апреля. На данный момент в турнире сыграно 22 из 30 запланированных туров. Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает петербургский "Зенит", набравший в 22 матчах 50 очков. У занимающего вторую строчку московского "Локомотива" на девять очков меньше.