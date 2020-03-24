Зотов: законопроекты Третьяка и Дегтярева вряд ли будут актуальны в футболе

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Михаил Дегтярев и президент ФХР Владислав Третьяк внесли на рассмотрение Госдумы пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов. Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к осуществлению агентами профессиональной деятельности. Минспорту РФ предлагается разработать требования к деятельности агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы.

"Если оценивать законопроект с точки зрения футбола, то он вряд ли актуален, - сказал Зотов. - И деятельность агентов, и международные трансферы давно регулируются и контролируются. Что касается агентов, мы ждем решения ФИФА [Международной федерации футбола], как я понимаю, они сами планируют вернуть себе практику лицензирования агентов. То, как это было лет 20 назад, ФИФА сама регулировала, лицензировала и контролировала эту деятельность; уже потом это спустили на национальный уровень и какое-то время в футболе лицензии выдавались национальными федерациями".

"Если взять международные трансферы, то и их ФИФА четко регулирует и есть система компенсаций школам, подготовившим профессионального футболиста, переходящего из клуба одной страны в клуб другой. В отличие от других видов спорта, ФИФА - главенствующая организация, контролирующая весь вид спорта. В случае с хоккеем и многими другими игровыми видами спорта, есть международная федерация, но есть и североамериканские лиги, которые с этими федерациями не особо контактируют - они живут по своим правилам", - добавил собеседник агентства.

Гендиректор ОПСФ подчеркнул, что не видит необходимости в принятии дополнительных мер, которые будут регулировать данную сферу. "Футбол, как я уже сказал, это другой мир. Не вижу смысла в дополнительных регуляторных мерах здесь со стороны государства. Другие виды спорта я не берусь судить, что касается футбола, это [законопроект] не будет иметь большого смысла", - резюмировал Зотов.