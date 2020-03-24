Олимпийская спортивная конфедерация Германии считает верным обсуждение переноса ОИ-2020

ТАСС, 24 марта. Обсуждение переноса летних Олимпийских игр 2020 - правильный шаг, который давно надо было сделать. Такое мнение высказал президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Альфонс Хёрманн, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Рассмотрение переноса [Олимпиады-2020] является правильным шагом Международного олимпийского комитета, который уже давно назрел ввиду текущей мировой ситуации в области здравоохранения, - заявил Хёрманн. - Но нам хотелось бы получить четкое заявление о том, что Игры точно не состоятся в запланированные сроки и что идет обсуждение альтернативных вариантов. Наши спортсмены находятся в очень сложной ситуации - из-за сложившихся обстоятельств у них практически нет возможности тренироваться, при этом для многих остается неясным судьбы квалификационных соревнований".