Олимпийская спортивная конфедерация Германии считает верным обсуждение переноса ОИ-2020

ТАСС, 24 марта. Обсуждение переноса летних Олимпийских игр 2020 - правильный шаг, который давно надо было сделать. Такое мнение высказал президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Альфонс Хёрманн, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
"Рассмотрение переноса [Олимпиады-2020] является правильным шагом Международного олимпийского комитета, который уже давно назрел ввиду текущей мировой ситуации в области здравоохранения, - заявил Хёрманн. - Но нам хотелось бы получить четкое заявление о том, что Игры точно не состоятся в запланированные сроки и что идет обсуждение альтернативных вариантов. Наши спортсмены находятся в очень сложной ситуации - из-за сложившихся обстоятельств у них практически нет возможности тренироваться, при этом для многих остается неясным судьбы квалификационных соревнований".
Хёрманн также отметил, что по прогнозам экспертов ситуация с коронавирусом может не разрешиться до осени, поэтому он предлагает перенести Олимпийские игры на следующий год.
Олимпийские игры 2020 года в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Ранее с предложением отложить проведение Олимпиады-2020 выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Канады и Норвегии. Олимпийский комитет России в понедельник заявил, что находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством МОК.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.