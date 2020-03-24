Олимпиада разъединяет. Спортивный мир разделился на сторонников и противников переноса Игр

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вопрос проведения Олимпийских игр в Токио в запланированные сроки разделяет спортивный мир на два лагеря: сторонников и противников переноса соревнований в связи с продолжающимся распространением нового коронавируса.

На эту тему Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии поддержал идею о переносе Игр 2020 года

Международный олимпийский комитет (МОК), который еще в начале месяца заявлял о нежелании даже рассматривать вопрос изменения сроков проведения Игр, уже пошел на уступки, начав изучать различные сценарии переноса соревнований. Ожидается, что окончательное решение будет озвучено в течение четырех недель. При этом уже сейчас понятно, что отказ переносить сроки проведения Игр сулит олимпийскому движению расколом: многие национальные олимпийские комитеты, международные федерации и именитые спортсмены в последние дни выступили с призывом перенести Игры. НОК Канады даже принял решение отказаться от участия в Олимпиаде в Токио, если МОК решит открыть ее 24 июля. МОК защищается Понимание того, что Олимпиада не объединит людей, а разобщит их, лишает МОК последней надежды на сохранение изначальных планов ее проведения, ведь единство, взаимоуважение лежат в основе олимпийских ценностей. Старейшина МОК Ричард Паунд выступил с заявлением о том, что избежать переноса Игр не получится. "На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке уже принято, - сказал он. - Детально все еще не расписано, но Игры не начнутся 24 июля, насколько мне известно. Все будет происходить поэтапно, сначала мы объявим об отсрочке, а потом будем разбираться с огромными последствиями этого переноса".

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Впрочем, официально объявлять о переносе Игр МОК не спешит. "Каждый член МОК имеет право на интерпретацию решения исполкома МОК, которое было объявлено в воскресенье", - заявили в организации. К решению о переносе Олимпиады подталкивают и заявления официальных властей Японии, которые не видят смысла в неполноценных Играх. "[Позиция Международного олимпийского комитета] соответствует курсу на проведение [Олимпиады] в полном формате, о котором я говорил, - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте. - Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах". За последние сутки к сторонникам переноса Игр добавились Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии, Международная федерация гимнастики и еще многие спортсмены. "У многих будет присутствовать страх" Есть среди сторонников переноса Игр и российские спортсмены. В частности, идею переноса поддержал российский велогонщик Ильнур Закарин. Вместе с тем чемпионка мира по волейболу, олимпийский призер Екатерина Гамова считает, что у организаторов еще есть время на то, чтобы попытаться сохранить сроки проведения Игр. "Премьер-министр Японии сказал, что в таких условиях Олимпиаду проводить нельзя, он произнес это коротко и ясно, - сказал президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов. - МОК же, наоборот, сообщил, что будет рассматривать возможность проведения Игр в течение месяца. Мы же в свою очередь не можем ничего говорить, но МОК, наверное, взял правильную паузу, чтобы взвесить и обдумать все, потому что ситуация за эти четыре недели может меняться. В Китае все уже пошло на спад, и в мире, возможно, все будет так же".

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