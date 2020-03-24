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Влияние коронавируса на спорт

Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии поддержал идею о переносе Игр 2020 года

В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен
Новозеландские спортсмены во время церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 2016 год AP Photo/Matt Slocum
Описание
Новозеландские спортсмены во время церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 2016 год
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 24 марта. Национальный олимпийский комитет (НОК) Новой Зеландии намерен обратиться к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой перенести Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НОК Новой Зеландии.

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НОК Новой Зеландии провел опрос среди членов комиссии спортсменов, которые высказались в поддержку переноса Олимпиады на другой срок.

"Нашим приоритетом являются спортсмены, - сказала генеральный секретарь НОК Керейн Смит. - Для нас было важно дать им возможность поговорить с нами. Мы ценим их желание пойти на уступки, но также знаем, что разработать новый план будет непросто".

"Мы поддерживаем их позицию и теперь поделимся своими взглядами с МОК, выступая на международном уровне от имени новозеландских спортсменов. Мы повторно заявляем о необходимости скорейшего решения", - добавила она.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса. МОК заявил, что примет решение по проведению Игр через четыре недели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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