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Влияние коронавируса на спорт

Член МОК Риди заявил, что существует вероятность переноса Олимпиады-2020

Ранее с предложением отложить проведение Олимпиады-2020 выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран
Член МОК Крейг Риди EPA/VALENTIN FLAURAUD
Описание
Член МОК Крейг Риди
© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 24 марта. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйг Риди заявил, что из-за ситуации с коронавирусом существует вероятность переноса летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Комментарий Риди приводит агентство АP.

Олимпийские игры 2020 года в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

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"Информация, приходящая из Японии, и влияние COVID-19 на остальной мир, ясно указывают на то, что существует вероятность переноса [Олимпийских игр], - сказал Риди. - Продолжительность этой отсрочки - главная проблема для МОК".

Ранее с предложением отложить проведение Олимпиады-2020 выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Канады и Норвегии. Олимпийский комитет России в понедельник заявил, что находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством МОК.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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