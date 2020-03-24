СМИ: МОК во вторник проведет заседание исполкома по поводу отсрочки Олимпиады

По его сведениям, заседание должно состояться после телефонного разговора с участием президента МОК Томаса Баха, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, губернатора Токио Юрико Коикэ и председателя оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) проведет во вторник по телефону внеочередное заседание исполнительного комитета, чтобы обсудить ситуацию вокруг отсрочки Олимпиады в Токио на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал NHK .

22 марта МОК заявил, что примет решение по проведению Игр через четыре недели, однако источники агентства Reuters отмечают, что стороны не будут дожидаться заявленного срока. Абэ ранее сказал, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Он также добавил, что нынешние условия в мире не соответствуют тем, в которых следовало бы организовывать соревнования.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Ранее с предложением отложить проведение Олимпиады-2020 выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Канады и Норвегии. Олимпийский комитет России в понедельник заявил, что находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством МОК.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.