СМИ: МОК во вторник проведет заседание исполкома по поводу отсрочки Олимпиады

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) проведет во вторник по телефону внеочередное заседание исполнительного комитета, чтобы обсудить ситуацию вокруг отсрочки Олимпиады в Токио на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал NHK.
По его сведениям, заседание должно состояться после телефонного разговора с участием президента МОК Томаса Баха, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, губернатора Токио Юрико Коикэ и председателя оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.
22 марта МОК заявил, что примет решение по проведению Игр через четыре недели, однако источники агентства Reuters отмечают, что стороны не будут дожидаться заявленного срока. Абэ ранее сказал, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Он также добавил, что нынешние условия в мире не соответствуют тем, в которых следовало бы организовывать соревнования.
Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Ранее с предложением отложить проведение Олимпиады-2020 выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Канады и Норвегии. Олимпийский комитет России в понедельник заявил, что находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством МОК.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.