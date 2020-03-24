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СМИ: Абэ в разговоре с президентом МОК предложит отложить Олимпиаду в Токио на год

По информации телеканала NHK, телефонный разговор идет в настоящее время
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом предложит отложить Олимпиаду в Токио на один год. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, телефонный разговор идет в настоящее время. С японской стороны в нем принимают участие губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. В частности, они намерены обсудить вариант переноса Олимпиады из-за масштабов распространения инфекции, отмечает телеканал.

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По данным NHK, после этого разговора состоится внеочередное заседание исполкома МОК по вопросу дальнейшей судьбы соревнований.

Ранее в понедельник глава японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с масштабами распространения коронавируса. Он также добавил, что нынешние условия в мире не соответствуют тем, в которых следовало бы организовывать спортивные состязания.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Ранее с предложением отложить проведение Олимпиады выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Канады и Норвегии. Олимпийский комитет России в понедельник заявил, что находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством МОК.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

 

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ЯпонияАбэ, СиндзоБах, ТомасВлияние коронавируса на спорт
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