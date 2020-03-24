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Влияние коронавируса на спорт

Инфантино выступил с обращением, призвав вместе бороться с коронавирусом

Президент ФИФА отметил, что футбольное сообщество должно продемонстрировать солидарность и единство
Президент ФИФА Джанни Инфантино EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Описание
Президент ФИФА Джанни Инфантино
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA

ТАСС, 24 марта. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с обращением, призвав футбольное сообщество вместе бороться с коронавирусом. Комментарий Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

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"В это сложное время у нас всех есть один общий большой соперник - коронавирус COVID-19, - сказал Инфантино. - Сейчас футбольное сообщество должно продемонстрировать солидарность, единство, мы обязаны работать все вместе как единая команда. Это глобальная проблема, а всемирные проблемы требуют глобальных решений. Мы должны работать вместе, бороться с коронавирусом - это наш приоритет, а футбол сейчас отходит на второй план".

"В первую очередь мы должны выиграть этот "матч" у коронавируса. И после этого вернемся к футбольным делам. Конечно, мы думаем о будущем, оцениваем нанесенный футболу урон, но сейчас это не является нашим приоритетом. Мы этим займемся позднее и вернемся с новыми идеями, форматами проведения турниров, но сейчас время общей борьбы с коронавирусом", - добавил Инфантино.

Из-за пандемии коронавируса перенесен на год чемпионат Европы 2020 года, отложены на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, приостановлено большинство европейских чемпионатов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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