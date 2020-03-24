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Перенос Олимпиады в Японии

Кремлев: решение перенести Олимпийские игры принято в интересах спортсменов

По словам генсека Федерации бокса России, для сохранения их здоровья это единственно верное решение
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Решение перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год принято в интересах спортсменов. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приняли совместное решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

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"Я недавно как раз рекомендовал им перенести Олимпиаду, - сказал Кремлев. - Это правильное решение. Сорвались все отборочные турниры, поэтому другого выхода не должно было быть. Мы действуем в интересах спортсменов, для сохранения их здоровья это единственно верное решение".

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Ранее с предложением отложить проведение Олимпиады выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Канады и Норвегии. Олимпийский комитет России в понедельник заявил, что находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством МОК.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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ЯпонияПеренос Олимпиады в Японии
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