Дегтярев: организаторы не могли гарантировать безопасность спортсменов на Олимпиаде-2020

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Организаторы не имели возможности гарантировать полную безопасность жизни и здоровья спортсменов из-за пандемии коронавируса в случае проведения Олимпиады в 2020 году в Токио. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпийских игр на один год.

"Решение о переносе Олимпиады правильное, я давно об этом говорил. В нынешних условиях невозможно обеспечить для всех спортсменов равные возможности отборочных соревнований, гарантировать полную безопасность жизни и здоровья спортсменов, болельщиков, подарить всем настоящий праздник спорта. Решение непростое для всего спортивного мира. У российской легкой атлетики будет больше времени на восстановление в правах, пройдут некоторые судебные разбирательства, исход которых может быть в пользу российских спортсменов", - отметил Дегтярев.

"Желаем нашим атлетам успеха в подготовке, сберечь здоровье и выйти на пик формы к Олимпиаде в 2021 году", - заключил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.