Мамиашвили: перенос ОИ заставит спортсменов собрать в кулак все свои лучшие качества

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Перенос Олимпийских игр на 2021 год заставит всех спортсменов мира собрать в кулак свои лучшие качества, чтобы сохранить силы и соревновательный потенциал. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Все спортсмены сейчас в одинаковых условиях. Это как у Льва Николаевича Толстого - "все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Сейчас все те, кто должен был участвовать в Играх, должны собрать в кулак свой рассудок, все свои силы, все свои лучшие качества, сделавшие их из обычных людей спортсменами, чтобы не растерять свой потенциал, чтобы сохранить в себе силы и мотивацию", - заявил Мамиашвили.

"Такой выход из ситуации стал неизбежен, ничего с этим не сделаешь. Значит нужно соблюдать инструкции и работать дальше, нужно готовиться. Соблюдая все предосторожности, нужно постараться обеспечить спортсменам тренировочный процесс. Но во главе угла должны стоять рекомендации по сохранению здоровья людей - боже нас упаси недооценивать эту проблему", - подчеркнул глава ФСБР.