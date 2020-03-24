{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

Свирин: перенос Олимпиады-2020 отразится на каждом спортсмене и тренере

Игры были перенесены на 2021 год

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Перенос Олимпийских игр 2020 года в Токио на 2021 год отразится на каждом спортсмене и тренере, это решение стало ударом по всему олимпийскому движению. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за коронавируса.

На эту тему
МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

"В сегодняшних реалиях обеспечить полноценную и полноправную подготовку для всех спортсменов возможности не существует, поэтому перенос Олимпийских игр - единственно правильное решение. Я говорил, что единственным равноправным условием будет проведение квалификационных соревнований в том виде, в котором они были изначально приняты. Сейчас возможности их проведения нет, а все другие решения по дополнительному отбору были бы оспоримы, были бы ущемлены чьи-то права. Так что самое логичное решение - это перенос Олимпиады", - считает Свирин.

"Перенос Олимпийских игр на год - это удар по МОК, олимпийскому движению и мировому спорту. Профессиональным спортом движет олимпийское движение, и перенос Игр станет серьезным имиджевым ударом, ударом с точки зрения восприятия спортсменов и тренеров, с финансовой стороны. Это отразится на каждом спортсмене и тренере, функционере, на всех, кто работает в сегодняшнем спорте. Это решение назревало, но это будет непростое время для нас", - заключил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
Перенос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Перенос Олимпиады в Японии
Виталий Смирнов считает, что перенос ОИ на 2021 год ставит Японию в ужасное положение
Почетный президент Олимпийского комитета России отметил, что Япония затратила $30 млрд на подготовку к Играм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС