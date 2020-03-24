Свирин: перенос Олимпиады-2020 отразится на каждом спортсмене и тренере

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Перенос Олимпийских игр 2020 года в Токио на 2021 год отразится на каждом спортсмене и тренере, это решение стало ударом по всему олимпийскому движению. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"В сегодняшних реалиях обеспечить полноценную и полноправную подготовку для всех спортсменов возможности не существует, поэтому перенос Олимпийских игр - единственно правильное решение. Я говорил, что единственным равноправным условием будет проведение квалификационных соревнований в том виде, в котором они были изначально приняты. Сейчас возможности их проведения нет, а все другие решения по дополнительному отбору были бы оспоримы, были бы ущемлены чьи-то права. Так что самое логичное решение - это перенос Олимпиады", - считает Свирин.

"Перенос Олимпийских игр на год - это удар по МОК, олимпийскому движению и мировому спорту. Профессиональным спортом движет олимпийское движение, и перенос Игр станет серьезным имиджевым ударом, ударом с точки зрения восприятия спортсменов и тренеров, с финансовой стороны. Это отразится на каждом спортсмене и тренере, функционере, на всех, кто работает в сегодняшнем спорте. Это решение назревало, но это будет непростое время для нас", - заключил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.