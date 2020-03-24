Титов: МОК принял мужественное и тяжелое с экономической точки зрения решение

Во вторник по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем оргкомитета Олимпийских игр - 2020 Ёсиро Мори было принято решение о переносе Игр на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"МОК принял тяжелое с экономической точки зрения, ответственное и мужественное решение. Проблема ведь заключается не только в том, в каких условиях должны были проходить летом 2020 года Олимпийские игры, проблема в том, что вся система подготовки из-за ситуации с коронавирусом сломана. Так, отменено огромное количество соревнований, многие из которых были квалификационными к Олимпиаде. Подчеркну, что основной период подготовки к главному старту четырехлетия приходится на пик пандемии коронавируса", - заявил Титов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.