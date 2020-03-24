{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

Титов: МОК принял мужественное и тяжелое с экономической точки зрения решение

По итогам переговоров президента МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем оргкомитета Олимпийских игр - 2020 Ёсиро Мори было принято решение о переносе Игр на 2021 год
Глава ФСГР Василий Титов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Глава ФСГР Василий Титов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял ответственное и тяжелое с экономической точки зрения решение о переносе Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

Во вторник по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем оргкомитета Олимпийских игр - 2020 Ёсиро Мори было принято решение о переносе Игр на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

На эту тему
МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

"МОК принял тяжелое с экономической точки зрения, ответственное и мужественное решение. Проблема ведь заключается не только в том, в каких условиях должны были проходить летом 2020 года Олимпийские игры, проблема в том, что вся система подготовки из-за ситуации с коронавирусом сломана. Так, отменено огромное количество соревнований, многие из которых были квалификационными к Олимпиаде. Подчеркну, что основной период подготовки к главному старту четырехлетия приходится на пик пандемии коронавируса", - заявил Титов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
Перенос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Перенос Олимпиады в Японии
Винер-Усманова: проведение Игр в Токио в нынешней обстановке было неприемлемо
Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе соревнований на 2021 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС