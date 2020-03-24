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Перенос Олимпиады в Японии

Виталий Смирнов считает, что перенос ОИ на 2021 год ставит Японию в ужасное положение

Почетный президент Олимпийского комитета России отметил, что Япония затратила $30 млрд на подготовку к Играм
Виталий Смирнов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Виталий Смирнов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год ставит Японию в ужасное положение. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

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Во вторник по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем оргкомитета Олимпийских игр Ёсиро Мори было принято решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Я абсолютно не сомневался в том, что Олимпиаду перенесут, - сказал Смирнов. - Если против выступил премьер-министр Японии, если в мире сейчас такая обстановка, то иного выхода просто не было. В этой связи возникает целый конгломерат вопросов, самым главным из которых является положение в Японии", - сказал Смирнов.

"Страна затратила 30 миллиардов долларов на подготовку к Олимпийским играм, рассчитывая заработать 300 миллиардов. В итоге они в ужасном положении, потому что они построили много сооружений и объектов, которые не нужны для страны. Вариант без зрителей мало бы что принес", - добавил он.

Олимпийское движение впервые столкнулось с необходимостью переноса Игр. В прошлом они только отменялись, причем исключительно по причине мировых войн - в 1916, 1940 и 1944 годах. "Это беспрецедентное событие. Дай бог, чтобы не было хуже", - отметил Смирнов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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