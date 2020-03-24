Президент Федерации дзюдо России Анисимов считает разумным решение МОК о переносе ОИ-2020

Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа. Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

"Очень разумное решение, и оно было предсказуемо, - сказал Анисимов. - Более 200 стран собирались приехать в Токио, и все это могло привести к непредсказуемым последствиям. К сожалению, решение принималось достаточно долго - все находились в ожидании, на нервах. Сейчас со спокойной совестью нужно работать дальше, чтобы еще серьезнее подготовиться к главному старту четырехлетия".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.