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Перенос Олимпиады в Японии

Президент Федерации дзюдо России Анисимов считает разумным решение МОК о переносе ОИ-2020

Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов назвал разумным решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпийских игр в Токио. Об этом Анисимов заявил ТАСС.

Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа. Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год.

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"Очень разумное решение, и оно было предсказуемо, - сказал Анисимов. - Более 200 стран собирались приехать в Токио, и все это могло привести к непредсказуемым последствиям. К сожалению, решение принималось достаточно долго - все находились в ожидании, на нервах. Сейчас со спокойной совестью нужно работать дальше, чтобы еще серьезнее подготовиться к главному старту четырехлетия".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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