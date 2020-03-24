Бах призвал не сравнивать перенос Олимпийских игр с их отменой во время мировых войн

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Сравнивать всегда опасно, поскольку это можно по-разному интерпретировать, считаю, что неправильно сравнивать перенос Игр с отменой в связи с войнами. Людские страдания во время войн вообще сложно с чем-то сравнить, что мы можем сказать, так это то, что столкнулись с беспрецедентным случаем для всего человечества, которое ранее не сталкивалось с распространением такого вируса. Но что я могу сказать точно, так это то, что олимпийское движение впервые столкнулось с переносом Игр", - сказал Бах.

Олимпийские игры не удалось провести в запланированные сроки в четвертый раз, однако впервые соревнования отложены на год. Из-за Первой мировой войны была отменена Олимпиада 1916 года, которая должна была пройти в Берлине. Игры 1940 года планировалось провести в Токио, но в 1938 году японская сторона отказалась от проведения соревнований, и они были перенесены в Хельсинки. В мае 1940 года Олимпиада была окончательно отменена из-за Второй мировой войны, та же участь постигла и Олимпийские игры 1944 года, которые должны были пройти в Лондоне.